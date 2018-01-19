Фернандиньо подписал новый контракт с «Манчестер Сити»

Бразильский полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо продлил контракт с клубом. Сам футболист прокомментировал подписание нового соглашения.

Фернандиньо продлил контракт с «МС» до 2020 года.

«У нашего клуба большое будущее и я хочу участвовать в этом проекте как можно дольше. С таким тренером, как Пеп мы наверняка завоюем важные трофеи и будем радовать болельщиков красивым атакующим футболом.

Играть в такой команде – одно удовольствие, и в ближайшие годы я надеюсь стать свидетелем новых достижений «Манчестер Сити», — сказал Фернандиньо.

Ранее Хосеп Гвардиола назвал Фернандиньо одним из лучших полузащитников в мире.

В текущем сезоне бразилец забил 2 гола и отдал 4 голевых паса в 23 матчах АПЛ.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Манчестер Сити»