Фернандиньо подписал новый контракт с «Манчестер Сити»

Бразильский полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо продлил контракт с клубом. Сам футболист прокомментировал подписание нового соглашения.
Фернандиньо продлил контракт с «МС» до 2020 года.
BIG NEWS! 🙌@fernandinho has today signed a new City deal! 💙
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— Manchester City (@ManCity) January 19, 2018
«У нашего клуба большое будущее и я хочу участвовать в этом проекте как можно дольше. С таким тренером, как Пеп мы наверняка завоюем важные трофеи и будем радовать болельщиков красивым атакующим футболом.
Играть в такой команде – одно удовольствие, и в ближайшие годы я надеюсь стать свидетелем новых достижений «Манчестер Сити», — сказал Фернандиньо.
Ранее Хосеп Гвардиола назвал Фернандиньо одним из лучших полузащитников в мире.
В текущем сезоне бразилец забил 2 гола и отдал 4 голевых паса в 23 матчах АПЛ.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Манчестер Сити»