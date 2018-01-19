Джошуа Киммих стал лучшим игроком Германии в 2017 году

Автор: Никита Пронин 0

Джошуа Киммих

Завершилось голосование за лучшего игрока Германии 2017 года, в котором приняло участие 52 761 человек. Победителем стал Джошуа Киммих.

Джошуа Киммих набрал 45,3% голосов. На втором месте расположился полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер с 37,8% голосов. Третью позицию занял голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген с 4,7% голосов.

В предыдущем сезоне Джошуа провел в Бундеслиге 27 матчей, в которых набрал 6+1 пор системе гол+пас. В текущем сезоне футболист провел 17 матчей, где набрал 1+6.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт Немецкого футбольного союза

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