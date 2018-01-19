«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» хотят купить игрока «Ниццы»

«МЮ» и «МС» будут бороться за полузащитника «Ниццы» Жана-Мишеля Сери. Ранее игроком интересовалась «Барселона».

Сообщается, что представители «Манчестер Сити» и Жана-Мишеля Сери обсудили условия трансфера. Клуб планирует подписать игрока по окончании сезона.

Помимо «МС» ивуарийцем интересуется «Манчестер Юнайтед», чьи скауты просматривали игрока в матче между «Ниццей» и «Монако». В той встрече Сери отдал голевую передачу.

В 15 матчах текущего сезона Лиги 1 Сери забил 1 гол и отдал 4 голевых паса.

Фото: Global Look Press

Источник: fapl.ru