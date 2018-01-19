«Сантос» не отпустит Лукаса Вериссимо

Автор: Никита Пронин 0

Лукас Вериссимо

Защитник бразильского «Сантоса» Лускас Вериссимо останется в клубе. Об этом заявил представитель игрока Апаресиду Инасиу.

«В четверг «Сантос» решал, продавать Вериссимо или нет. Президент клуба специально для этого созвал совещание с советом директоров. Насколько я знаю, «Сантос» решил заблокировать любые переговоры по Вериссимо. Игрок останется в Бразилии в январе», — заявил Инасиу.

Ранее сообщалось, что «Сантос» отклонил предложение «Спартака» в 8,5 миллионов + бонусы. Также появилась информация, что стороны договорились о сумме трансфера в размере 10 миллионов евро.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс

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