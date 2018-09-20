Виллиан: «Челси» хочет завоевать трофей Лиги Европы»

Полузащитник «Челси» Виллиан поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча 1-го тура Лиги Европы с ПАОКом. В группе с лондонцами также играют венгерский «Видеотон» и белорусский БАТЭ,

«Это будет здорово. И одновременно это будет трудно. У них классные игроки, и нам необходимо быть готовыми. Мы хотим начать турнир хорошо и набрать три очка. У нас пять побед подряд, и я считаю, что на данный момент мы уверены в себе. В этом сезоне мы можем многое, и то, как мы играем, может позволить нам завоевать трофеи. Мы хотим, чтобы старт был удачным, мы хотим завоевать кубок, так что мы будем бороться.

Я очень рад и горд, что я здесь и что я игрок «Челси». Для меня честь играть за этот клуб. Я счастлив в «Челси». Я всегда хотел играть за «Челси», и теперь, когда под руководством Маурицио Сарри мы играем в совсем иной футбол, я просто хочу получать удовольствие и продолжать представлять цвета этого клуба», — цитирует хавбека пресс-служба клуба.

Виллиан выступает за лондонский клуб с 2013 года. За 5 лет в стане «Челси» бразилец сыграл 168 игр и забил 25 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Челси»