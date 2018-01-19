Сборная России по футболу поднялась в рейтинге ФИФА

Автор: Юлия Древова 0

Сборная России

ФИФА опубликовала новую версию своего рейтинга. Сборная России опередила в нем команду Саудовской Аравии и перестала быть худшим участником ЧМ-2018.

Теперь хозяйка мундиаля расположилась на 62-й строчке списка с 534 баллами. Саудовская Аравия с 522 очками в активе заняла 65-е место. Тройка лидеров не претерпела изменений: в топе по-прежнему располагаются действующий чемпион мира сборная Германии (1602 очка), Бразилия (1483) и Португалия (1358).

Напомним, что в прошлой версии рейтинга россияне были на 64-й позиции. Несмотря на это, команда Станислава Черчесова на правах страны, принимающей чемпионат мира, оказалась в первой корзине на жеребьевке. Так, в группу А к нашей национальной командой попали Саудовская Аравия, Египет и Уругвай.

ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июля по 15 июля.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт ФИФА

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