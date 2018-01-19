Квинси Промес может стать игроком «Саутгемптона»

Форвардом «Спартака» Квинси Промесом интересуется «Саутгемптон». Известно, что и сам 26-летний голландец хотел бы попробовать свои силы в АПЛ.

Как сообщает источник, московский клуб попросит у «святых» за своего нападающего не меньше 34 млн евро.

В текущем сезоне Промес провел 17 матчей в РФПЛ, в которых он забил 10 голов и сделал шесть результативных передач. Кроме того, на его счету пять матчей в Лиге чемпионов, два забитых мяча и две голевые передачи.

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Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports