Виктория Боня подружилась с Фигу, Дрогба и Дель Пьеро

Автор: Юлия Древова 0

Виктория Боня

Российская модель и ведущая Виктория Боня скоро порадует всех любителей спорта своим новым проектом «День с легендой». Девушка сделала серию интервью со звездами футбола. 

«Уверена, что истории этих людей смогут вдохновить молодое поколение и не только!» — отметила Боня.

В объектив журналистки уже попали Фабио Каннаваро, Алессандро Дель Пьеро, Луиш Фигу, Франческо Тотти и Дидье Дрогба.

@luis__figo #talanted #smart #legendary #kind and #successful It will be a nice surprise for all fans of #LuisFigo. Stay updated 😉 Готовлю большой сюрприз для поклонников @luis__figo Хотите задать вопрос легенде??? Пишите ниже, в комментарии и на самый интересный вопрос, один из вас получит прямой ответ с видообращением от #ЛуишФигу!!! Это уникальная возможность прикоснуться к легенде 😉 Для участия в конкурсе подпишитесь на его стр @luis__figo и следите за новостями! ❤️

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Боня сама контролирует весь съемочный процесс и работает не только в кадре, но и в качестве оператора.

Телеведущая не теряла зря времени и сама научилась попадать по воротам не хуже своих героев.

😂😂😂 #CR7 style 😜 So much fun! #football #soccer

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Напомним, что модели приписывают роман с игроком «Манчестер Юнайтед» Маруаном Феллайни. Виктория никак не комментирует информацию о новом избраннике, но и не опровергает слухи. Напомним, что это уже не первый футболист, попавшийся ее в любовные сети. Несколько лет назад Боня встречалась с бразильским форвардом «Спартака» Веллитоном

Фото: Global Look Press, Инстаграм Виктории Бони
Источник: Инстаграм Виктории Бони

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