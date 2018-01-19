Виктория Боня подружилась с Фигу, Дрогба и Дель Пьеро

Российская модель и ведущая Виктория Боня скоро порадует всех любителей спорта своим новым проектом «День с легендой». Девушка сделала серию интервью со звездами футбола.
«Уверена, что истории этих людей смогут вдохновить молодое поколение и не только!» — отметила Боня.
В объектив журналистки уже попали Фабио Каннаваро, Алессандро Дель Пьеро, Луиш Фигу, Франческо Тотти и Дидье Дрогба.
Just finished filming @fabiocannavaroofficial for my project “A day with a legend “ Can’t wait to share with you those legendary sportsmen that I’ve been interviewing for this project… Сегодня провели финальную часть съемки над фильмом о Фабио Каннаваро @fabiocannavaroofficial Уже не дождусь, когда смогу представить вам свой проект о легендарных спортсменах! 😊 Уверена, что истории этих людей смогут вдохновить молодое поколение и не только!
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Боня сама контролирует весь съемочный процесс и работает не только в кадре, но и в качестве оператора.
Телеведущая не теряла зря времени и сама научилась попадать по воротам не хуже своих героев.
Напомним, что модели приписывают роман с игроком «Манчестер Юнайтед» Маруаном Феллайни. Виктория никак не комментирует информацию о новом избраннике, но и не опровергает слухи. Напомним, что это уже не первый футболист, попавшийся ее в любовные сети. Несколько лет назад Боня встречалась с бразильским форвардом «Спартака» Веллитоном
Фото: Global Look Press, Инстаграм Виктории Бони
Источник: Инстаграм Виктории Бони