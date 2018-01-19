СМИ: «Спартак» и «Сантос» договорились о трансфере Лукаса Вериссимо

Автор: Юлия Древова 0

Вериссимо

Защитник «Сантоса» Лукас Вериссимо близок к переходу в московский «Спартак». Как сообщают СМИ, стороны сошлись на сумме трансфера, которая составит 10 млн евро. 

Как сообщалось ранее, клубы договорились на цену в 8,5 млн евро с бонусами за возможную перепродажу. Но впоследствии в «Сантосе» дали понять, что хотят больше.

Красно-белые не были единственными кандидатами на покупку Вериссимо. Стало известно, что 22-летним футболистом интересуются в Англии.

В 2017 году защитник провел 34 матча в  Высшей лиге Бразилии, не отметившись результативными действиями.

Фото: Global Look Press
Источник: L’Equipe

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