Трансфер Энди Кэрролла в «Челси» может сорваться из-за травмы

Автор: Владимир Шевелев 0

Энди Кэрролл

Нападающий «Вест Хэма» Энди Кэрролл может не перейти в «Челси» из-за травмы. Сегодня 29-летний форвард не смог завершить тренировку и прошел медицинские тесты.

Обследование выявило у Кэрролла повреждение голеностопа. Игрок может пропустить 4-6 недель, а если ему потребуется операция, – до четырех месяцев. Таким образом, трансфер в «Челси» находится под угрозой срыва.

В текущем сезоне Энди Кэрролл провел за «Вест Хэм» 12 матчей в АПЛ, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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