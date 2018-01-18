Рагнар Сигурдссон переходит в «Ростов»

Защитник «Фулхэма» Рагнар Сигурдссон продолжит карьеру в «Ростове». Первую часть сезона исландец провел в аренде в «Рубине».

Футболист будет выступать за ростовский клуб на правах аренды до конца сезона. В ближайшее время 31-летний исландец должен присоединиться к «Ростову» на сборе в Белеке.

Рагнар Сигурдссон провел в России уже не один сезон. С 2013 по 2016 он защищал цвета «Краснодара».

Отметим, что в составе «Ростова» уже выступают два исландца – защитник Сверрир Ингасон и нападающий Бьорн Сигурдарсон.

Фото: Global Look Press

Источник: 8news

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»