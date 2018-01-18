Георгий Джикия может пропустить чемпионат мира из-за травмы

Защитник «Спартака» Георгий Джикия из-за повреждения не смог продолжить товарищеский матч с «Шанхай Теллэйс». В самом начале игры 24-летний футболист получил травму и покинул поле на носилках.

Джикия после жесткого стыка с соперником держался за колено. На 15-й минуте встречи в игру вошел итальянский защитник Сальваторе Боккетти.

«У Джикии травмированы коленные связки. Травма серьезная. Пока говорить рано, будем разбираться. Подозрение на кресты», – сказал руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов.

Если информация о разрыве крестообразных связок подтвердится, Джикия пропустит ЧМ-2018.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный твиттер «Спартака»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»