Георгий Джикия может пропустить чемпионат мира из-за травмы

Автор: Владимир Шевелев 0

Георгий Джикия

Защитник «Спартака» Георгий Джикия из-за повреждения не смог продолжить товарищеский матч с «Шанхай Теллэйс». В самом начале игры 24-летний футболист получил травму и покинул поле на носилках.

Джикия после жесткого стыка с соперником держался за колено. На 15-й минуте встречи в игру вошел итальянский защитник Сальваторе Боккетти.

«У Джикии травмированы коленные связки. Травма серьезная. Пока говорить рано, будем разбираться. Подозрение на кресты», – сказал руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов.

Если информация о разрыве крестообразных связок подтвердится, Джикия пропустит ЧМ-2018.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный твиттер «Спартака»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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