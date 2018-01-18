За уход Криштиану Роналду из «Реала» высказались 67,5% опрошенных

Читатели мадридского издания As провели масштабное голосование. Они выступают за уход нападающего Криштиану Роналду из «Реала».

В опросе приняли участие более 125 000 человек, и большинство из них против продолжения карьеры 32-летнего португальца в Мадриде.

67,5% респондентов ответили «нет» на вопрос «Хотите, чтобы Криштиану продолжал играть за «Реал»?»

Роналду, выигравший четыре из пяти «Золотых мячей» в «Реале», является лучшим бомбардиром в истории клуба (422 гола в 418 играх).

Фото: Global Look Press

Источник: As

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»