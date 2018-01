Лионель Месси — лидер сезона по нереализованным пенальти в Испании

Форвард «Барселоны» Лионель Месси не сумел реализовать пенальти в первом матче 1/4 финала Кубка Испании с «Эспаньолом» (0:1). Этот промах с 11-метрового стал для него третьим в сезоне.

Нападающий получил шанс открыть счет на 62-й минуте матча с отметки, но вратарь справился с его ударом.

