Болельщики «Реала» проголосовали за уход Криштиану Роналду из клуба

Автор: Юлия Древова 0

Криштиану Роналду

Фанатам «Реала» предложили ответить на вопрос, хотят ли они видеть форварда Криштиану Роналду в составе мадридского клуба. Большинство опрошенных (67,5%) дало отрицательный ответ. 

Сообщается, что в опросе приняли участие более 125 тысяч поклонников «сливочных».

Испанские СМИ неоднократно отмечали, что португальский нападающий недоволен руководством клуба и чувствует себя обманутым, поскольку обещание улучшить его финансовые условия так и не было выполнено. Он не скрывает, что хотел бы перейти в другую команду.

В текущем сезоне Роналду провел 14 матчей в чемпионате Испании, в которых забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: AS

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