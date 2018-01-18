Болельщики «Реала» проголосовали за уход Криштиану Роналду из клуба

Фанатам «Реала» предложили ответить на вопрос, хотят ли они видеть форварда Криштиану Роналду в составе мадридского клуба. Большинство опрошенных (67,5%) дало отрицательный ответ.

Сообщается, что в опросе приняли участие более 125 тысяч поклонников «сливочных».

Испанские СМИ неоднократно отмечали, что португальский нападающий недоволен руководством клуба и чувствует себя обманутым, поскольку обещание улучшить его финансовые условия так и не было выполнено. Он не скрывает, что хотел бы перейти в другую команду.

В текущем сезоне Роналду провел 14 матчей в чемпионате Испании, в которых забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: AS