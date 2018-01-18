Федор Смолов может заменить Пьера-Эмерика Обамеянга в «Боруссии» Дортмунд

Форвард «Краснодара» Федор Смолов может стать игроком дортмундской «Боруссии». Руководство «шмелей» рассматривает его кандидатуру в качестве замены Пьеру-Эмерику Обамеянгу, если габонский нападающий решит перейти в «Арсенал».

Помимо Смолова, в списке «Боруссии» значится форвард «Челси» Миши Батшуайи. Детали возможных трансферов не сообщаются.

В текущем сезоне игрок «Краснодара» провел в РФПЛ 13 матчей, забил 10 голов и отдал 4 передачи.

Главным претендентом на покупку Смолова в зимнее трансферное окно считают «Вест Хэм». Кроме того, отмечают интерес со стороны «Зенита», «Наполи» и даже мадридского «Реала».

Фото: Global Look Press

Источник: Kicker