Федор Смолов может заменить Пьера-Эмерика Обамеянга в «Боруссии» Дортмунд

Автор: Юлия Древова 0

Федор Смолов

Форвард «Краснодара» Федор Смолов может стать игроком дортмундской «Боруссии». Руководство «шмелей» рассматривает его кандидатуру в качестве замены Пьеру-Эмерику Обамеянгу, если габонский нападающий решит перейти в «Арсенал».

Помимо Смолова, в списке «Боруссии» значится форвард «Челси» Миши Батшуайи. Детали возможных трансферов не сообщаются.

В текущем сезоне игрок «Краснодара» провел в РФПЛ 13 матчей, забил 10 голов и отдал 4 передачи.

Главным претендентом на покупку Смолова в зимнее трансферное окно считают «Вест Хэм». Кроме того, отмечают интерес со стороны «Зенита», «Наполи» и даже мадридского «Реала».

Фото: Global Look Press
ИсточникKicker

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