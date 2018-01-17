УЕФА: затраты европейских клубов на зарплаты выросли на 42% с 2010 года

УЕФА проанализировал затраты европейских клубов на зарплаты. За последние семь лет они существенно возросли.

Согласно данным отчета, сегодня клубы тратят на зарплаты на 42% больше, чем в 2010 году: 11,5 млрд евро вместо 8,5 млрд евро. Сумма всех остальных расходов равняется 7,3 млрд евро, что на 12% больше, чем восемь лет назад (6,3 млрд евро).

Фонд оплаты труда составляет 62% от суммы всех расходов европейских клубов. 32% в структуре затрат клубов составляют прочие операционные расходы. При этом в среднем 71% зарплатной ведомости приходится на выплаты футболистам, 29% — на зарплаты технического и административного персонала.

Неоперационные расходы составляют 3,5% от суммы всех затрат, а затраты на трансферы (расходы минус доходы) – 2,6%.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт УЕФА

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»