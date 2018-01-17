ЦСКА хочет приобрести защитника «Сампдории» Додо

В сферу интересов ЦСКА попал новый игрок. Это левый защитник «Сампдории» Додо, права на которого принадлежат «Интеру».

По информации источника, московский клуб всерьез нацелился на игрока и будет ожидать ответа от него в ближайшее время. Также игроком интересуются СПАЛ и «Кальяри», но они хотят арендовать игрока, а ЦСКА – полностью выкупить трансфер.

Футболист был арендован генуэзцами у «Интера» летом 2016 года с обязательным выкупом через 2 года за 5,5 миллиона евро.

В текущем сезоне крайний защитник не провел за «Сампу» ни одного матча.

Фото: Global Look Press

Источник: SampNews24

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»