«Барселона» близка к трансферу Маттейса де Лигта

«Барселона» близка к заключению соглашения по трансферу защитника «Аякса» Маттейса де Лигта. 19-летний игрок выступает за голландский клуб с 2016 года.

Каталонский клуб держит ситуацию под контролем.

«Ювентус» и «Бавария» интересуются де Лигтом, но игрок желает рассматривать только предложение от «Барселоны». «Аякс» также уведомит «Барселону», если появится более выгодное предложение по трансферу полузащитника.

Де Лигт за три года в «Аяксе» сыграл 66 игр и забил семь голов. В текущем сезоне голландец провел 29 матчей, забил два гола и отдал две голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN