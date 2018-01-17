Артем Дзюба ответил на слова «Зенита» о своей травме тренировкой из фитнес-зала

Форвард «Зенита» Артем Дзюба опроверг заявление спортивного директора клуба Вячеслава Малафеева о том, что у него существуют проблемы со здоровьем. В своем инстаграме 29-летний нападающий выложил видео со своих тренировок.

На роликах с хэштегами #ЗдоровКакЛев и #ГотовНаВсе100 футболист крутит велосипед, поднимает штангу и совершает рывки.

Но на этом игрок не остановился и опубликовал фотографию со стихотворением английского поэта Уильяма Хенли: «Я – властелин своей судьбы» («Непокоренный»).

Напомним, что Дзюба и Шатов не полетели на сборы в ОАЭ с первой командой и были переведены в «Зенит-2».

Фото: Global Look Press

Источник: инстаграм Артема Дзюбы