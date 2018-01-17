Артем Дзюба ответил на слова «Зенита» о своей травме тренировкой из фитнес-зала

Автор: Юлия Древова 0

Артем Дзюба

Форвард «Зенита» Артем Дзюба опроверг заявление спортивного директора клуба Вячеслава Малафеева о том, что у него существуют проблемы со здоровьем. В своем инстаграме 29-летний нападающий выложил видео со своих тренировок.

На роликах с хэштегами #ЗдоровКакЛев и #ГотовНаВсе100 футболист крутит велосипед, поднимает штангу и совершает рывки.

Но на этом игрок не остановился и опубликовал фотографию со стихотворением английского поэта Уильяма Хенли: «Я – властелин своей судьбы» («Непокоренный»).

Из-под покрова тьмы ночной, Из чёрной ямы страшных мук, Благодарю я всех богов, За мой непокорённый дух. И я попав в тиски беды, Не дрогнул и не застонал. И под ударами судьбы Я ранен был, но не упал. Тропа лежит средь зла и слёз, Дальнейший путь не ясен, пусть. Но всё же трудностей и бед Я как и прежде не боюсь. Не важно, что врата узки, Меня опасность не страшит. Я — властелин своей судьбы, Я — капитан своей души. Уильям Эрнест Хенли

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Напомним, что Дзюба и Шатов не полетели на сборы в ОАЭ с первой командой и были переведены в «Зенит-2».

Фото: Global Look Press
Источник: инстаграм Артема Дзюбы

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