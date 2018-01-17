Мино Райола оттягивает сделку «Санчес — Мхитарян» из-за зарплаты футболиста «МЮ»

Автор: Юлия Древова 0

Генрих Мхитарян

Обмен футболистов Алексиса Санчеса и Генриха Мхитаряна между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед» затягивается. Сделку тормозит агент армянского игрока Мино Райола, который требует повысить зарплату своему клиенту в лондонском клубе.

«Райола замедляет процесс, настаивая на том, чтобы его клиент получал зарплату в «Арсенале» на уровне Санчеса. Алексис уже согласовал личный контракт с «МЮ», но вынужден дожидаться решения Райолы», — написал в твиттере журналист Маттео Педрози.

Сообщается, что Санчес зарабатывал в «Арсенале» 11,5 млн евро. Если учитывать нынешнюю зарплату Мхитаряна — 4,5 млн евро, его доходы в новом клубе должны возрасти в 2,5 раза.

Фото: Global Look Press
Источник: Calciomercato

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