«Вердер» нацелился на Сердара Таски

Автор: Юлия Древова 0

Таски

Защитник московского «Спартака» Сердар Таски может продолжить карьеру в Бундеслиге. 30-летний футболист попал в сферу интересов бременского «Вердера».

Как сообщает источник, немецкий клуб ищет замену итальянцу Луке Кальдироле, который, вероятнее всего, покинет команду, если поступит хорошее предложение. Не исключено, что Таски по окончании сезона перейдет туда на правах свободного агента, поскольку его соглашение с красно-белыми истечет летом.

В текущем сезоне Таски провел в РФПЛ 12 матчей и отметился результативной передачей.

Фото: Global Look Press
Источник: Weser-Kurier

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