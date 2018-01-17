Рональдиньо официально завершил игровую карьеру

Экс-полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо завершил карьеру футболиста в возрасте 37 лет. Об этом сообщил его брат и агент Роберто де Ассиш.

«Роналдиньо завершил карьеру. Все, конец. Возможно, мы придумаем что-нибудь большое после ЧМ-2018, в августе. Организуем события в Бразилии, Европе и Азии. Ну и, естественно, организуем матч со сборной Бразилии», — отметил де Ассиш.

За 20 лет своей карьеры Роналдиньо успел поиграть за «Барселону», «Милан», «ПСЖ» и бразильские клубы. В последний раз он появлялся на поле в официальном матче в сентябре 2015 года в составе «Флуминенсе».

Хавбек дважды становился чемпионом Испании и выигрывал Лигу чемпионов с каталонским клубом, завоевывал золотые медали Серии А с «россонери».

В составе национальной сборной бразилец в 2002 году стал чемпионом мира.

Фото: Global Look Press

Источник: Globo Esporte