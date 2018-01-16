Юпп Хайнкес: «За Кевина де Брюйне отдал бы последнюю рубашку»

Автор: Владимир Шевелев 0

Кевин де Брюйне

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес признался, что ему очень нравится игра полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брюйне. Чтобы приобрести бельгийца, специалист готов многим пожертвовать.

«В том сезоне Кевин был не так хорош, но я бы последнюю рубашку отдал за него. На его позиции необходим именно такой футболист. На данный момент он с огромным отрывом лучший игрок Европы», – сказал Хайнкес.

В текущем сезоне Кевин де Брюйне провел за «Манчестер Сити» 26 игр в АПЛ, забил шесть мячей и отдал 10 голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: ESPN

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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