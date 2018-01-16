«Спартак» удалил твит Джикии и выступил с опровержением после звонка из администрации президента

Автор: Владимир Шевелев 0

Георгий Джикия

Дошло до верхов. «Спартак» в ситуации с публикацией твита защитника Георгия Джикии про «шоколадки» консультировали люди из администрации президента РФ Владимира Путина.

По информации источника, в «Спартак» поступил звонок из администрации. Чиновники потребовали удалить твит и выступить с опровержением. Москвичи последовали этому совету.

Глава пресс-службы «Спартака» Леонид Трахтенберг и Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, не подтвердили эту информацию.

Фото: Global Look Press
Источник: «Русская служба Би-би-си»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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