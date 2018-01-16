ЦСКА согласовал трансфер форварда «Перуджы» Хан Кван Сона

Автор: Никита Пронин 0

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ЦСКА приобрел нападающего итальянской «Перуджы» Хан Кван Сона. Сообщается, что футболист присоединится к команде на втором сборе.

ЦСКА договорился о трансфере молодого нападающего «Перуджы» Хан Кван Сона. Сумма трансфера составляет 2,5 миллиона евро. Футболист должен присоединится к команде в начале вторых сборов.

В текущем сезоне 19-летний форвард провел за «Перуджу» 17 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал 2 голевых паса. Также Сон выступает за сборную КНДР U-19. В предыдущем сезоне футболист провел 5 матчей в Серии А за «Кальяри», где забил 1 гол.

Таблица трансферов РФПЛ. Зима-2017/18

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт ЦСКА

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