«Тосно» интересуется игроком «Локомотива»

«Тосно» проявляет интерес к защитнику «Локомотива» Тимофею Маргасову. Генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко прокомментировал ситуацию.

«Мы заинтересованы в аренде Тимофея Маргасова у «Локомотива». Переговоры ведутся. Если они завершатся успехом, мы сразу же об этом сообщим», — сказал Матюшенко.

В нынешнем сезоне Маргасов не сыграл ни одного матча за основной состав «Локомотива», но 5 раз выходил на поле в составе молодежной команды «железнодорожников». Результативными действиями защитник не отметился. Предыдущий сезон игрок выступал за самарские «Крылья».

Фото: rfpl.org

Источник: Чемпионат