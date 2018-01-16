«Спартак» готов взять Николу Максимовича в аренду у «Наполи»

«Спартак» нацелился на защитника «Наполи» Николу Максимовича. Московский клуб намерен договориться об аренде 26-летнего сербского футболиста.
Руководство красно-белых готово предложить итальянцам 2 млн евро с обязательным правом выкупа игрока за 14 млн евро.
В текущем сезоне футболист провел в Серии А два матча, не отметившись результативными действиями.
Кроме того, «Спартак» рассматривает вариант с приобретением защитника СПАЛа Бартоша Саламона, права на которого принадлежат «Кальяри».
Фото: Global Look Press
Источник: Calcio Mercato24