«Спартак» готов взять Николу Максимовича в аренду у «Наполи»

«Спартак» нацелился на защитника «Наполи» Николу Максимовича. Московский клуб намерен договориться об аренде 26-летнего сербского футболиста.

Руководство красно-белых готово предложить итальянцам 2 млн евро с обязательным правом выкупа игрока за 14 млн евро.

В текущем сезоне футболист провел в Серии А два матча, не отметившись результативными действиями.

Кроме того, «Спартак» рассматривает вариант с приобретением защитника СПАЛа Бартоша Саламона, права на которого принадлежат «Кальяри».

Фото: Global Look Press

Источник: Calcio Mercato24