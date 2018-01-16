Тарас Бурлак стал игроком «Крыльев Советов»

Защитник «Рубина» Тарас Бурлак подписал долгосрочное соглашение с «Крыльями Советов». Сегодня 27-летний футболист отправится со своей новой командой на сборы в Турцию.

«Мы прекрасно знаем игровые и человеческие качества Тараса Бурлака, в Самаре он уже свой, провел за нашу команду очень достойные полтора сезона. И как только появилась возможность вернуть Тараса в «Крылья», мы сразу ей воспользовались. Благодарим Тараса за выбор в нашу пользу, хотя у него были и другие предложения. Надеемся, что Тарас поможет нам и сейчас, в весенней части ФНЛ и Кубка России, станет одним из лидеров «Крыльев», — рассказал заместитель генерального директора клуба Зураб Циклаури.

Напомним, что Бурлак уже выступал за самарскую команду на правах аренды с 2014 по 2016 год.

В текущем сезоне игрок провел в РФПЛ всего один матч, не отметившись результативными действиями.

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Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Крыльев Советов»