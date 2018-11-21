Артемий Панарин: «Матч звезд НХЛ? Это шняга вообще. Литрбол там начинается»

Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин высказал свое мнение относительно Матча звезд НХЛ. Хоккеист признался, что готов полететь на отдых в Майами вместо ежегодного выставочного мероприятия.

«Матч звезд? По моему мнению, это шняга вообще, если честно. Приезжаешь, три дня там ходишь, фигней занимаешься, расписываешься. Для меня это никакого авторитета не имеет. Там выбирают реально не лучших. Я в том году думал, какую отмазку искать, чтобы не позвали. Я бы сейчас лучше в Майами поварился, подготовился к следующим играм. Чем там непонятно чем заниматься. Литрбол там начинается. А мы с Бобом (голкипером «Коламбуса» и сборной России Сергеем Бобровским — прим. ред.) договорились — в Майами полетим — покайфуем», — сообщил Панарин во время прямого эфира в своем Instagram-аккаунте.

В этом сезоне форвард провел 20 встреч за «Блю Джекетс». В этих встречах он отметился 5 заброшенными шайбами и 16 голевыми передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Instagram Артемия Панарина