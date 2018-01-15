Форвард «Барселоны» Усман Дембеле вновь выбыл из-за травмы

Автор: Владимир Шевелев 0

Усман Дембеле

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле вновь угодил в лазарет. Футболист 3,5 месяца восстанавливался после травмы и вернулся на поле лишь 4 января в игре против «Сельты» (1:1).

В минувшем туре Примеры француз отыграл 25 минут в противостоянии с «Реалом Сосьедад» (4:2) и снова получил травму. У 20-летнего нападающего диагностировано повреждение бедра. На восстановление футболисту потребуется от трех до четырех недель.

В текущем сезоне Усман Дембеле принял участие всего в четырех матчах Ла Лиги. В августе прошлого года «Барселона» заплатила за француза 105 миллионов евро.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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