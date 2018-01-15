Форвард «Барселоны» Усман Дембеле вновь выбыл из-за травмы

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле вновь угодил в лазарет. Футболист 3,5 месяца восстанавливался после травмы и вернулся на поле лишь 4 января в игре против «Сельты» (1:1).
В минувшем туре Примеры француз отыграл 25 минут в противостоянии с «Реалом Сосьедад» (4:2) и снова получил травму. У 20-летнего нападающего диагностировано повреждение бедра. На восстановление футболисту потребуется от трех до четырех недель.
В текущем сезоне Усман Дембеле принял участие всего в четырех матчах Ла Лиги. В августе прошлого года «Барселона» заплатила за француза 105 миллионов евро.
Фото: Global Look Press
Источник: Marca