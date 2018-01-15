Райан Гиггз назначен главным тренером сборной Уэльса

Бывший полузащитник и капитан сборной Уэльса Райан Гиггз назначен на пост главного тренера валлийской сборной. Контракт с 44-летним специалистом рассчитан на четыре года.

Должность главного тренера сборной Уэльса оказалась свободной после ухода Криса Коулмана в «Сандерленд». Под руководством Коулмана валлийцы заняли 3-е место в квалификации ЧМ-2018 и не смогли пробиться на мировое первенство, которое летом пройдет в России.

У Райана Гиггза есть опыт работы в качестве тренера. В 2014 году валлиец исполнял обязанности главного тренера в «МЮ», затем входил в тренерский штаб Луи ван Гала.

Фото: Global Look Press

Источник: Футбольная ассоциация Уэльса

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»