Райан Гиггз назначен главным тренером сборной Уэльса

Автор: Владимир Шевелев 0

Райан Гиггз

Бывший полузащитник и капитан сборной Уэльса Райан Гиггз назначен на пост главного тренера валлийской сборной. Контракт с 44-летним специалистом рассчитан на четыре года.

Должность главного тренера сборной Уэльса оказалась свободной после ухода Криса Коулмана в «Сандерленд». Под руководством Коулмана валлийцы заняли 3-е место в квалификации ЧМ-2018 и не смогли пробиться на мировое первенство, которое летом пройдет в России.

У Райана Гиггза есть опыт работы в качестве тренера. В 2014 году валлиец исполнял обязанности главного тренера в «МЮ», затем входил в тренерский штаб Луи ван Гала.

Фото: Global Look Press
Источник: Футбольная ассоциация Уэльса

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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