Пол Ламберт — новый главный тренер «Сток Сити»

Пол Ламберт занял пост главного тренера «Сток Сити». Специалист заключил с «гончарами» контракт на два с половиной года.

Напомним, лишь девять дней назад «Сток» попрощался с Марком Хьюзом, который провел в клубе четыре с половиной года. Найти замену валлийцу оказалось не так-то просто — Гари Роуэтт, Кике Санчес Флорес и Мартин О’Нил последовательно отказали «гончарам».

Не желая затягивать процесс поисков, клуб с «Британии» обратился к кандидатуре Ламберта, который находился без работы с конца прошлого сезона, когда ему указал на дверь «Вулверхэмптон».

К исполнению своих обязанностей на новом месте работы 48-летний шотландец официально приступит во вторник, на следующий день после выездного матча Премьер-Лиги против «Манчестер Юнайтед».

Помимо «Вулверхэмптона», Ламберту также довелось тренировать «Норвич», «Астон Виллу» и «Блэкберн». Сохранение «вилланов» в Премьер-Лиге пока что является самым значимым достижением в карьере Пола.

«Пол произвел огромное впечатление на нас своими познаниями нашего состава и четкого плана, как он улучшит наши результаты», — сообщил президент «Стока» Питер Коатс.

Фото: Global Look Press

Источник: ФК «Сток Сити»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»