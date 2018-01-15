Александр Кокорин: «Свадьба — это не отдых. Считай, отстрелялся и улетел»

Форвард «Зенита» Александр Кокорин рассказал о свадьбе в Северной Осетии, на которой он устроил стрельбу из пистолета. Кроме того, 26-летний футболист поделился тем, как провел отпуск.

«Свадьба — это не отдых. У меня просто оттуда куча друзей, и я все время просто не могу туда ехать. А в этот раз у Алана была свадьба, и он мне за полгода до нее сказал, чтобы я ничего не планировал и был там. Сразу сказал ему, что без проблем. Он мне каждый день напоминал. На свадьбе было 550 человек — это для них норма. Причем было столько друзей, столько футболистов, все знакомые. Было весело.

У них свадьба длилась два дня, а я побывал на главном мероприятии и улетел на следующий день. Я уже был в теплых странах и оттуда приезжал. Считай, отстрелялся и улетел. На «Приоре» гонял. Опыт езды на советских машинах есть, так что справился.

Дальше были Мальдивы, но там все шло по плану — купаться, играть в волейбол и загорать. Там реально можно покупаться и загореть. Остров можно обойти менее чем за 15 минут. Отсутствие разнообразия занятий компенсируют нереальное солнце и хорошее море. На парашюте гонял во второй раз», — отметил Кокорин.

Напомним, что 15 февраля в Глазго «Зениту» предстоит встреча с «Селтиком» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Команда отправилась на сборы в Дубай.

Фото: Global Look Press

Источник: Зенит-ТВ