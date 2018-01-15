Артема Дзюбу и Олега Шатова перевели в «Зенит-2»

Форвард Артем Дзюба и хавбек Олег Шатов будут тренироваться с «Зенитом-2», пока не появятся варианты для дальнейшего продолжения их карьеры. Игроков не взяли на первый зимний сбор, который первая команда проведет в ОАЭ.

«Зенит-2» выйдет из отпуска уже сегодня. Футболисты пройдут медосмотр и начнут подготовку ко второй части сезона, а 28 января отправятся на сборы в Турцию. Напомним, главным тренером команды в конце декабря был назначен экс-полузащитник сине-бело-голубых Константин Зырянов.

После 25 туров «Зенит-2» занимает 18 строчку турнирной таблицы ФНЛ, набрав 22 очка.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс