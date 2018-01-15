Пьер-Эмерик Обамеянг близок к переходу в «Арсенал»

«Арсенал» готов подписать форварда дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга. Об этом сообщил испанский журналист Гильем Балаге.

«В ближайшее время «Арсенал» подтвердит несколько трансферов. Одним из них будет переход Обамеянга из «Боруссии». Сегодня он был выведен из состава клуба. Лондонцы готовы заплатить за него 60 миллионов евро. «Арсенал» настроен оптимистично, в клубе уверены, что «Боруссия» примет это предложение.

«Канониры» считают, что Обамеянг будет идеальной заменой для Санчеса, что он будет хорошо смотреться в паре с Ляказеттом», — рассказал Балаге.

Напомним, что габонский футболист перед матчем с «Вольфбургом» не пришел на разбор тренировки и оказался вне заявки на игру.

Фото: Global Look Press

Источник: Youtube канал Гильема Балаге