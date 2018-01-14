Пьер-Эмерик Обамеянг выведен из состава «Боруссии» по дисциплинарным причинам

Автор: Владимир Шевелев 0

Пьер-Эмерик Обамеянг

Форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг не примет участия в матче бундеслиги против «Вольфсбурга». 28-летний нападающий был выведен из состава команды по дисциплинарным причинам. 

Детали случившегося клуб не уточняет. Отметим, что нападающий подвергся такому наказанию во второй раз в сезоне. Ранее клуб отстранял Обамеянга от матча со «Штутгартом» за посещение ночного клуба в Барселоне перед встречей.

В текущем сезоне габонский форвард провел за «Боруссию» 15 матчей в Бундеслиге, забил 13 мячей и отдал три голевые передач.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер дортмундской «Боруссии» 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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