Пьер-Эмерик Обамеянг выведен из состава «Боруссии» по дисциплинарным причинам

Форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг не примет участия в матче бундеслиги против «Вольфсбурга». 28-летний нападающий был выведен из состава команды по дисциплинарным причинам.
Детали случившегося клуб не уточняет. Отметим, что нападающий подвергся такому наказанию во второй раз в сезоне. Ранее клуб отстранял Обамеянга от матча со «Штутгартом» за посещение ночного клуба в Барселоне перед встречей.
В текущем сезоне габонский форвард провел за «Боруссию» 15 матчей в Бундеслиге, забил 13 мячей и отдал три голевые передач.
Фото: Global Look Press
Источник: твиттер дортмундской «Боруссии»