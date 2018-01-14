«Арсенал» проиграл «Борнмуту» впервые в истории АПЛ

«Борнмут» дома выиграл у «Арсенала» в матче 23-го тура АПЛ (2:1). Команда Арсена Венгера не может победить в четвертом из пяти последних матчей турнира.

В начале второго тайма Эктор Бельерин открыл счет. На 70-й минуте Каллум Уилсон провел ответный гол. Четыре минуты спустя победным мячом отличился Джордон Айб.

Это первая в истории АПЛ победа «Борнмута» над «канонирами».

«Арсенал» с 39 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Борнмут», набрав 24 балла, находится на 13-й строчке.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»