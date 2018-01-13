Фернандо Риксену установили памятник в Голландии

Более, чем четыре года назад у Фернандо Риксена диагностировали боковой амиотрофический склероз. Его болезнь неизлечима, со страшным краткосрочным прогнозом.

В пятницу перед матчем лидеров сезона во втором дивизионе Нидерландов – «Фортуной» и молодежкой «Аякса» – у стадиона открыли бронзовый бюст Фернандо Риксена. В присутствие самого 41-летнего героя, бывшего воспитанника «Фортуны», который начинал и заканчивал карьеру в этом клубе. Инициаторами акции стали его бывшие товарищи по команде Марк Ван Боммель и Кевин Хофланд.

«На поле и за его пределами он был бойцом. То, что в его честь названа трибуна стадиона, уже говорит о многом», — сказал Марк. «Я многое видел в исполнении Фернандо. Зачастую он сначала делал, а затем думал, но всегда оказывался прав», — добавил Кевин.

На мероприятие собралось больше тысячи человек, в том числе, болельщики «Рейнджерс».

В течение карьеры Фернандо Риксен выступал на позиции правого защитника за родную «Фортуну», АЗ, «Рейнджерс» и «Зенит». В команде с берегов Невы выигрывал чемпионат России и кубок УЕФА. За сборную Голландии провел 12 игр.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер FOX Sports

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»