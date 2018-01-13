Мадридский «Реал» впервые в истории проиграл «Вильярреалу» на своем поле

Автор: Владимир Шевелев 0

Реал

Падение «Реала» продолжается. «Сливочные» проиграли «Вильярреалу» на своем поле в 19-м туре чемпионата Испании (0:1).

«Вильярреал» впервые в своей истории добился победы на «Сантьяго Бернабеу» в матче Примеры. До этого «желтая субмарина» потерпела 12 поражений на этом стадионе и 5 раз сыграв вничью.

«Реал» впервые с мая 2009 года дважды подряд уступил на своем поле в рамках Ла Лиги. В 17-м туре мадридская команда крупно проиграла «Барселоне» (0:3). В 2009 году после поражения от «Барсы» в Мадриде (2:6) «Реал» следом уступил «Мальорке» (1:3).

Фото: Global Look Press
Источник: Gracenote Live

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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