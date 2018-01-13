Игроки «Спартака»: «Мы все братья, мы одна большая семья»

«Спартак» опубликовал видеообращение Георгия Джикии, Луиса Адриано, Фернандо и Педро Роши. Это ответ на скандал, который вспыхнул после утреннего поста в «твиттере» москвичей.

Джикия, который весь день ведет «твиттер» столичного клуба, снял видео тренировочной работы Адриано, Роши и Фернандо на сборе в ОАЭ. «Смотрите, как шоколадки тают на солнце. Вот она, шоколадка», — написал в шутку Джикия. Позже твит был удален, а «Спартак» принес извинения.

«У нас в команде нет никакого расизма. Мы все братья, мы одна большая семья», — сказал Джикия в видеообращении.

«Это мой брат, мой друг. Легенда «Спартака». Я люблю тебя, мой друг», — добавил Адриано.

Спартаковские бразильцы: «Джикия — наш друг, наш брат!» pic.twitter.com/LtswcqPiW4 — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) January 13, 2018

Фото: Global Look Press

Источник: «твиттер» «Спартака»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»