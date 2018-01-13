Форвард «Жироны» Олунга стал первым кенийцем, оформившим хет-трик в Ла Лиге

Автор: Владимир Шевелев 0

Майкл Олунга

Нападающий «Жироны» Майкл Олунга оформил хет-трик в матче 19-го тура чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса» (6:0). 23-летний форвард вышел на замену в перерыве и отметился тремя голами в течение 23 минут – на 57-й, 70-й и 79-й.

Олунга стал первым кенийцем, оформившим хет-трик за «Жирону» в примере в дебютном для клуба сезоне в высшем испанском дивизионе, и вообще первым представителем своей страны, сделавшим хет-трик в Ла Лиге.

Футболист принадлежит китайскому «Гуйчжоу Чжичэн». За «Жирону» он выступает на правах аренды.

Фото: Global Look Press
Источник: BBC

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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