Неймару грозит до двух лет тюрьмы и штраф в размере 10 млн евро

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Неймар

Нападающий «ПСЖ» Неймар будет вызван в суд по делу о мошенничестве при оформлении трансфера из «Сантоса» в «Барселону» в 2013 году. Перед судом также предстанут бывший и нынешний президенты «Барселоны» и отец Неймара.

В суд на участников сделки подал инвестиционный фонд DIS, который считает, что недополучил деньги из-за сговора сторон. Часть прав на Неймара принадлежала DIS, трансфер был оформлен за 57,1 миллиона евро, а потом выяснилось, что реальная сумма была выше.

Неймару за мошенничество грозит до двух лет тюрьмы и штраф в размере 10 миллионов евро, если вина игрока будет доказана.

Фото: Global Look Press
Источник: El Pais

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