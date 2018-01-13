«Ливерпуль» близок к приобретению Наби Кейты уже этой зимой

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Наби Кейта

Полузащитник «РБ Лейпцига» Наби Кейта близок к переходу в «Ливерпуль». Изначально стороны в августе официально согласовали трансфер 22-летнего гвинейца на лето 2018 года за 48 миллионов фунтов.

«Информация из Лейпцига. Наби Кейта станет игроком «Ливерпуля» в воскресенье», – написал в твтттере редактор This Is Anfield Крис Уилльямс.

«Ливерпуль» решил подписать Кейта уже сейчас и может доплатить немцам 15-20 миллионов евро.

В этом сезоне Бундеслиги Кейта провел 13 матчей, отметился двумя голами и отдал одну результативную передачу.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер редактора This Is Anfield Криса Уилльямса

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