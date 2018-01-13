«Динамо» рассматривает возможность трансфера Вячеслава Караваева

«Динамо» планирует приобрести флангового защитника и рассматривает возможность трансфера Вячеслава Караваева из «Спарты». Пражский клуб готов рассмотреть продажу 22-летнего российского футболиста и хочет получить за него 3 миллиона евро.

Также возможна аренда Караваева с правом выкупа, если такой вариант устроит самого футболиста.

В этом сезоне чемпионата Чехии Вячеслав Караваев вышел всего в трех матчах и провел на поле 64 минуты. Напомним, ранее появлялась информация об интересе московского клуба к украинскому полузащитнику луганской «Зари» Александру Караваеву.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт Экспресс

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