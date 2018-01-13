«Динамо» рассматривает возможность трансфера Вячеслава Караваева

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Вячеслав Караваев

«Динамо» планирует приобрести флангового защитника и рассматривает возможность трансфера Вячеслава Караваева из «Спарты». Пражский клуб готов рассмотреть продажу 22-летнего российского футболиста и хочет получить за него 3 миллиона евро.

Также возможна аренда Караваева с правом выкупа, если такой вариант устроит самого футболиста.

В этом сезоне чемпионата Чехии Вячеслав Караваев вышел всего в трех матчах и провел на поле 64 минуты. Напомним, ранее появлялась информация об интересе московского клуба к украинскому полузащитнику луганской «Зари» Александру Караваеву.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт Экспресс

Поделиться:

Еженедельник «Футбол»

Старейшее издание в России, посвященное спорту №1

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Караваев

Защитник «Спарты» Караваев ведет переговоры с клубами РФПЛ

Вячеслав Караваев

Вячеслав Караваев может вернуться из Чехии в российский чемпионат

Александр Ташаев подписал новое соглашение с «Динамо»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 