Хавбек «Ростова» Хосимар Кинтеро вернулся в «Челси»

Эквадорский полузащитник Хосимар Кинтеро вернулся в «Челси». Летом он был арендован «Ростовом».
«Кинтеро уже покинул команду. Он вернулся в «Челси», которому принадлежат права на футболиста», — рассказал источник, знакомый с ситуацией.
20-летний футболист так и не сыграл ни одного матча «Ростова» в российской Премьер-Лиги. В его активе лишь четыре матча в молодежном первенстве России.
В декабре появилась информация о том, что Кинтеро может продолжить карьеру в румынском чемпионате.
Фото: Global Look Press
Источник: DonNews