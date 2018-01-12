Хавбек «Ростова» Хосимар Кинтеро вернулся в «Челси»

Автор: Владимир Шевелев 0

Хосимар Кинтеро

Эквадорский полузащитник Хосимар Кинтеро вернулся в «Челси». Летом он был арендован «Ростовом».

«Кинтеро уже покинул команду. Он вернулся в «Челси», которому принадлежат права на футболиста», — рассказал источник, знакомый с ситуацией.

20-летний футболист так и не сыграл ни одного матча «Ростова» в российской Премьер-Лиги. В его активе лишь четыре матча в молодежном первенстве России.

В декабре появилась информация о том, что Кинтеро может продолжить карьеру в румынском чемпионате.

Фото: Global Look Press
Источник: DonNews

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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