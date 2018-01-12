Йоахим Лев может возглавить «Реал» после Зинедина Зидана

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев может стать главным претендентом на пост наставника мадридского «Реала», сменив на нем Зинедина Зидана. Напомним, контракт французского специалиста истекает в 2020 году.

СМИ все чаще говорят о возможной отставке Зидана, поскольку «сливочные» в этом сезоне выступают в Примере не лучшим образом. Сообщается, что такими результатами в первую очередь недоволен президент «Реала» Флорентино Перес.

Отметим, что до назначения Зидана в 2016 году он встречался с Левом, но немецкий тренер захотел остаться с национальной командой до чемпионата мира-2018. Его договор с Немецким футбольным союзом действует до 2020 года.

«Реал» занимает четвертую строчку турнирной таблицы, набрав 32 очка в 17 матчах.

Фото: Global Look Press

Источник: AS