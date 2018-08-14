Понтус Вернблум продолжит карьеру в ПАОКе

Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум договорился с ПАОКом. Хавбек станет самым высокооплачиваемым игроком клуба.

Шведский футболист согласовал условия контракта с греческим клубом и завтра, 15 августа, отправится в Салоники на медицинское обследование, после чего подпишет соглашение и будет официально представлен в качестве нового игрока ПАОКа. При этом руководство клуба пошло на уступки и согласилось платить Вернблуму € 1,8 млн в год. Таким образом, хавбек станет самым высокооплачиваемым футболистом в составе ПАОКа.

При этом Вернблум должен был прибыть в Грецию раньше, но медосмотр и подписание контракта были отложены в связи с отъездом руководства ПАОКа в Москву на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со «Спартаком».

Напомним, Вернблум долгое время вел переговоры с ПАОКом, однако они не увенчались успехом. На днях стало известно о возобновлении диалога между сторонами.

Фото: Global Look Press

Источник: TO10