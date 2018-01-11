Ультрас «Ниццы» не пустят женщин в Москву на матч с «Локомотивом»

Фанаты «Ниццы» готовятся к выезду в Москву на ответный матч с «Локомотивом» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Ультрас команды объявили, что не допустят к этой поездке женщин.

В Россию отправятся 147 человек, все из них — мужчины. Руководитель группировки Populaire Sud Гийом Баккьери отметил, что билеты целенаправленно не продавались женщинам в связи с угрозой безопасности.

«Наше заявление может показаться шокирующим, но оно призвано обеспечить безопасность. Мы знаем, как устроен футбольный мир, и нам не хочется, чтобы люди подвергали себя опасности. Мы опасаемся агрессии и не хотим взваливать на себя ответственность», — добавил Баккьери.

Сообщается, что подобная мера связана с убийством болельщика в Белграде в 2009 году.

Напомним, что матч пройдет 22 февраля на стадионе «РЖД Арена».

Фото: Global Look Press

Источник: 20 Minutes