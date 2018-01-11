Роберто Манчини: «Кокорин – настоящая суперзвезда»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини высказал свое мнение об Александре Кокорине. Итальянец сравнил Кокорина с игроком «Интера» Перишичем.

Кокорин мог бы играть за любой клуб в Европе. Похож ли он на Перишича? Нет, Кокорин – настоящая суперзвезда. Перишич физически очень силен, но ему не хватает стабильности. Я покупал его, я знаю. Иногда кажется, что он мало делает на поле, на самом деле это не так. Кто в «Интере» лучше, чем он?

В 20 матчах текущего сезона РФПЛ Кокорин забил 10 мячей и отдал 3 голевых паса. Перишич тоже провел 20 матчей в Серии А, где забил 7 мячей и отдал 6 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia